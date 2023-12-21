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Hamas, İsrail'in 3 esiri öldürdüğünü duyurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in 3 esiri öldürdüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elinde tuttuğu esirlerden 3'ünün İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin savaşın 76 gününü değerlendirdiği açıklamasının ardından, ölen esirlerle ilgili bir video yayımlandı. Videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirleri öldürmekte ısrar ettiği ifade edildi. Öldürülen esirlerin nerede ve nasıl öldürüldüklerine dair bilgi paylaşılmadı.

Hamas, İsrail\'in 3 esiri öldürdüğünü duyurdu
21.12.2023 - 23:01,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elinde tuttuğu esirlerden 3'ünün İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin savaşın 76 gününü değerlendirdiği ve İsrail'in, savaşı durdurmadan esirleri geri alamayacağını yinelediği açıklamasının ardından, Kassam tarafından ölen 3 esirle ilgili bir video yayımlandı.

Videoda, "Onların hayatlarını koruma konusundaki kararlılığımıza rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu onları öldürmekte ısrar ediyor." ifadesi yer aldı.

Elia Tolidano, Nick Beezer ve Ron Sherman isimli esirlerin görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda "Üçü de sizin ordunuz tarafından öldürüldü." denildi ancak nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kassam daha önce de Filistinli direniş güçlerinin elindeki bazı esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırı ve katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." demişti.

Kaynak: AA
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