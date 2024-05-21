Hamas, İsrail'in AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı

Hamas, İsrail\'in AP\'nin canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı

Hamas, İsrail'in yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera'ya hizmet sağlayan AP'nin Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koyduğunu belirterek, İsrail'in işlediği suçları dünya kamuoyundan gizlemeyi hedeflediğini ifade etti. İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri ise AP'nin Al Jazeera'ya hizmet sağlamasını gerekçe göstererek ekipmanlara el koyduklarını açıklamıştı.

21.05.2024 23:29
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Hamas, İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koyarak "işlediği suçları dünya kamuoyundan gizlediğini" belirtti.

Hamas, İsrail İletişim Bakanlığı yetkililerinin gün içerisinde Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin, AP'nin yayın ekipmanlarına el koymasının, basının çalışma özgürlüğüne karşı tekrarlanan keyfi ve baskıcı bir eylem olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu eylemiyle "Filistin halkına karşı işlediği suçları ve ihlalleri dünya kamuoyundan gizlemeyi" hedeflediği aktarıldı.

İsrail'in bu tür eylemlerinin, insan hakları ve basının çalışma özgürlüğü değerlerine saygı duyduğuna ilişkin iddialarının düzmece olduğunu yansıttığı ifade edildi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, bugün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail'in el koyduğu AP'nin canlı yayın ekipmanlarını iade edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Associated Press, İsrail, Dünya, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı - Son Dakika

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