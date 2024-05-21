Hamas, İsrail\'in AP\'nin canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı

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Hamas, İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koyarak "işlediği suçları dünya kamuoyundan gizlediğini" belirtti.

Hamas, İsrail İletişim Bakanlığı yetkililerinin gün içerisinde Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin, AP'nin yayın ekipmanlarına el koymasının, basının çalışma özgürlüğüne karşı tekrarlanan keyfi ve baskıcı bir eylem olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu eylemiyle "Filistin halkına karşı işlediği suçları ve ihlalleri dünya kamuoyundan gizlemeyi" hedeflediği aktarıldı.

İsrail'in bu tür eylemlerinin, insan hakları ve basının çalışma özgürlüğü değerlerine saygı duyduğuna ilişkin iddialarının düzmece olduğunu yansıttığı ifade edildi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, bugün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail'in el koyduğu AP'nin canlı yayın ekipmanlarını iade edeceği bildirilmişti.