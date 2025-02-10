Hamas, İsrail'in Ateşkes İhlallerini Duyurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Ateşkes İhlallerini Duyurdu

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini açıkladı ve esir takasını askıya aldı.

10.02.2025 23:46
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Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu gerçekleşmesi planlanan esir takasını askıya aldığı hatırlatıldı.

Kassam Tugayları'nın askıya alma kararını esir takasının yapılacağı tarihten 5 gün önce duyurduğuna işaret edilen açıklamada, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtildi.

İsrail'in ihlallerine rağmen Hamas'ın ateşkes anlaşması maddelerinin tümünü yerine getirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Hamas olarak, üzerimize düşen tüm sorumlulukları belirlenen zamanda yerine getirdik." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in ise ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu maddeler şöyle sıralandı:

"Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşleri geciktirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alındı. Barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmedi. Tıbbı malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verildi."

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Ateşkes İhlallerini Duyurdu - Son Dakika

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