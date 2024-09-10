Hamas: İsrail'in Planları Başarısız Olacak - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in Planları Başarısız Olacak

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının zorla göç, ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını başarılı olamayacağını belirtti. Hamas, halkın direnci ve kararlılığıyla bu komploların başarısızlığa uğratılacağını vurguladı.

10.09.2024 23:16
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Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarının "zorla göç, ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını" uygulamada başarılı olamayacağını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın kentlerinde süren operasyonları ve devam eden saldırıları, kötü emellerini ve Batı Şeria'da zorla göç, ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını uygulamada başarılı olamayacak. Halkımız, direnci ve kararlılığı ile bu komploları başarısızlığa uğratacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki Filistinlilere "işgale karşı direnişi arttırma ve bedeli ne olursa olsun işgalcileri güvenlik ve istikrardan yoksun bırakma" çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" bir haritayı göstermişti.

Netanyahu, geçen yıl 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" haritayı kullanmıştı.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, Mısır ile imzaladığı Camp David Sözleşmesi'nin ardından 1982'de Sina Yarımadası'ndaki işgalini sonlandırırken, Batı Şeria'daki işgalini ise 57 yıldır sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in Planları Başarısız Olacak - Son Dakika

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