Hamas: İsrail'in Gazze'deki çekilmesi soykırım hedefini ortaya koyuyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in Gazze'deki çekilmesi soykırım hedefini ortaya koyuyor

Hamas: İsrail\'in Gazze\'deki çekilmesi soykırım hedefini ortaya koyuyor

Hamas, İsrail'in Gazze'deki çekildiği bölgelerde bulunan şehit naaşlarının soykırım amacını gösterdiğini belirtti. İsrail'in Filistin halkını zorla göç ettirmek istediği vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'na suçların belgelenmesi ve saldırıların son bulması için çağrı yapıldı.

11.02.2024 23:06
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Hamas, İsrail güçlerinin Gazze şehrinde çekildiği bazı bölgelerde, cadde, sokak ve evlerde bulunan onlarca şehit naaşının, İsrail'in "soykırım" hedefini ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze kentinin Tel el-Heva ve Er-Rimal semtlerinden çekilmesinin ardından çoğu keskin nişancıların ateş açması sonucu öldürülen yaklaşık 100 şehit naaşının bulunması, bu oluşumun soykırım amacıyla izlediği suç yaklaşımını ortaya koyuyor." denildi.

İsrail'in "soykırım" hedeflediği ve Filistin halkını zorla göç ettirmek istediği vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanına (UAD), "işlenen suçların belgelenmesi, saldırıların son bulması için bir karar alınması ve bu korkunç eylemlerin önüne geçmek için her türlü tedbirin alınması" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki bölgelerden kısmen çekilmesinin ardından bölgedeki Filistinliler ve sağlık ekipleri, cadde, sokak ve evlerden çok sayıda ceset çıkarmıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, karadan işgal ettiği bölgelerden çekilirken geride çok sayıda ceset bırakıyor.

İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde, evlerin ağır hasarlı ya da yıkılmış olduğu, altyapının da büyük oranda tahrip edildiği görülüyor.

Kaynak: AA

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