Hamas, İsrail'in Et-Tabiin Okulu saldırısını kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Et-Tabiin Okulu saldırısını kınadı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda öldürülenlerin direniş üyeleri olduğunu iddia ettiği isimleri içeren listeyi 'iğrenç suçunu meşrulaştırma girişimi' olarak değerlendirdi. Hamas, saldırıda ölenler arasında çocuklar, memurlar, din adamları, üniversite profesörleri ve akademisyenlerin olduğunu belirtti.

11.08.2024 02:39
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Hamas, İsrail'in yerinden edilmiş kişilerin barındığı Gazze'nin doğusunda Derec Mahallesi'ndeki Et-Tabiin Okulunda öldürülen direniş üyeleri olduğunu iddia ettiği isimleri içeren liste yayımlamasını, "iğrenç suçunu meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Et-Tabiin Okulu katliamında öldürülen 100'den fazla sivil arasında, direniş eylemcisi olduğunu iddia ettiği 19 kişinin listesini uluslararası eleştirilerin de odağı olan iğrenç bir suçu meşrulaştırma çabasıyla açıkladı. Suçlu İsrail ordusunun Derec Mahallesi'ndeki katliamında şehit olanların Hamas ve İslami Cihat üyesi oldukları yönündeki anlatımı yanıltıcı ve yanlıştır. İşgal ordusunun iddialarının hiçbir gerçekliği yoktur ve yalandır." ifadelerine yer verildi.

Katliamda öldürülenler arasında tek bir silahlı kişinin bile bulunmadığı belirtilen açıklamada, öldürülenler arasında çocuklar, memurlar, din adamları, üniversite profesörleri ve akademisyenlerin olduğu kaydedildi.

"Sabah namazı sırasında hedef alınan sivillerin siyasi veya askeri eylemde bulunmakla hiçbir bağlantısı yoktur." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırının İsrail ordusunun yaptığı binlerce katliamından biri olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna dün saldırı düzenlemişti.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada yapılan saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Et-Tabiin Okulu saldırısını kınadı - Son Dakika

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