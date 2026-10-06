Hamas, İsrail'in hastane iddialarının saldırı bahanesi olabileceği uyarısını dile getirdi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in hastane iddialarının saldırı bahanesi olabileceği uyarısını dile getirdi

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Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri askeri amaçla kullandığı iddialarını asılsız saydı. Hamas, bu iddiaların kalan hastanelere saldırı bahanesi olabileceği uyarısında bulunarak BM'yi hastaneleri ziyaret etmeye çağırdı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarını, bölgede kalan hastaneleri hedef almak için bahane olarak kullanabileceği uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, hareketin hastaneleri silah depolamak için kullandığını öne sürerek Gazze'yi ve bölgede kısmen hizmet vermeyi sürdüren hastaneleri yeniden hedef gösterdiği belirtildi.

İsrail ordusunun iddialarının asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'de faaliyet gösteren hastanelerin uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu asılsız iddiaların Gazze'de kalan hastanelere saldırmak için bahane olarak kullanılmasına karşı uyarıyoruz. BM'yi hastaneleri ziyaret etmeye ve iddiaların asılsız olduğunu yerinde tespit etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusundan tehdit

İsrail ordusu sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hamas'ın hastaneleri ve sağlık tesislerini askeri amaçlarla kullandığını iddia etmişti.

Waweya, bu faaliyetlerin durmaması halinde İsrail ordusunun "tehdit kaynağı" olarak nitelendirdiği hedeflere karşı harekete geçeceği tehdidinde bulunmuş, iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt sunmamıştı.

Kaynak: AA
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