Hamas: İsrail'in hastaneleri hedef alması imha savaşının kanıtı

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Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hastaneleri hedef almasının "imha savaşının kanıtı" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi ve Nasır Hastanesine yönelik baskınlarına tepki gösterildi.

"İsrail, Emel Hastanesi ve Nasır Hastanesine düzenlediği baskınlarla Gazze'deki sağlık sistemi ve hastanelere yönelik faşist saldırılar düzenliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesinde işlediği suçları devam ettirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu durum, İsrail'in başta hastaneler olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm yaşam olanaklarını yok ederek onları topraklarından sürmeye çalıştığını ve halkımıza karşı imha savaşı yürüttüğünü kanıtlıyor." denildi.

İsrail'in tüm uluslararası anlaşmaları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedilirken, "Dünyanın gözü önünde halkımıza karşı işlenen bu suçlar karşısında hiç kimse harekete geçmiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in Şifa Hastanesine saldırıları

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Şifa Hastanesine 18 Mart'ta tekrar saldırılarına başlayan İsrail güçlerinin hastanesi ve çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" açıklanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail askerlerinin "hastane personeli ve yerinden edilmiş Filistinlileri, hastane binalarını bombalayıp üzerlerine yıkmakla, işkence, sorgulama ve öldürmekle tehdit ettiğini" duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin halkına karşı "soykırım" suçu işlemekle yargılanan Tel Aviv yönetimi, 5 ay önce başlattığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve ablukasını ramazan ayında da sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alarak insani bir felakete sebep olan İsrail'in saldırıları yüzünden, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyonu yerinden edildi.