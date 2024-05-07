Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na saldırdığını duyurdu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na saldırdığını duyurdu

Hamas, İsrail\'in Refah Sınır Kapısı\'na saldırdığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu. Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

07.05.2024 11:31
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman (İsrail) kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu bu sabah Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtilmişti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası niteliği taşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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