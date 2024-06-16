Hamas, İsrail'in soykırım saldırılarına karşı yardım çağrısı yaptı

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Hamas, İsrail'in yaklaşık 9 aydır Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü "soykırım" saldırıları karşısında Filistin halkına yönelik yardım çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Hamas'tan Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in yürüttüğü etnik temizlik ve soykırım saldırılarına karşı Filistin halkına insani yardım çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.