Hamas, İsrail'in UAD'nin görüşüne yanıt olarak Gazze'de sivilleri öldürdüğünü bildirdi

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Hamas, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "Filistin topraklarının işgal edildiğine" ilişkin danışma görüşüne yanıt olarak Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde onlarca sivili öldürdüğünü ve soykırım savaşını devam ettirdiğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik yoğun bombardıman ve soykırım savaşı devam ediyor. Son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

"UAD'nin görüşünün açıklanmasından saatler geçmeden İsrail'in Gazze'de gazeteci Muhammed Casir'i, eşini, çocuklarını ve onlarca sivili öldürülmesi UAD'nin görüşüne pratik yanıttır." sözlerine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletlere, ABD'nin doğrudan desteğiyle yürütülen İsrail saldırılarını durdurmak için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.