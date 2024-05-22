Hamas, İsrail\'in yasa dışı yerleşim politikalarını kınadı

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Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın işgal altındaki Batı Şeria'da 3 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılma kararını iptal etmesini ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın kararının yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesine imkan verdiği belirtildi.

Gallant'ın kararının, "işgalci İsrail'in yasa dışı yerleşim ve saldırgan politikalarının bir devamı ve Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki haklarının inkar edilmesi" olduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı mücadelenin yoğunlaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, "işgalci İsrail ve onun yerleşimcilerini topraklarımızdan çıkarana kadar direnişin tüm şekli ve araçlarının etkinleştirilmesi" çağrısında bulunuldu.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e hitaben ise açıklamada, "yasa dışı Yahudi yerleşimlerini bitirmek üzere sorumluluklarını üstlenme, İsrail'e suçları ve uluslararası hukuka karşı sürdürdüğü ihlallerinden dolayı hesap sorma" talebinde bulunuldu.

Savunma Bakanı Gallant'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki 2 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasına ilişkin 2005 yılında verilen talimatın iptal edildiği duyurulmuştu.

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron döneminde, art arda yaşanan askeri kayıpların etkisiyle İsrail, o dönemde "çekilme" olarak bilinen tek taraflı plan kapsamında 2005 yılında Gazze Şeridi'ndeki yerleşimlerden çekilmiş, Batı Şeria'nın kuzeyindeki söz konusu yasa dışı 3 Yahudi yerleşim biriminin boşaltılması kararı almıştı.

İsrail'in o dönem aldığı karar çerçevesinde Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri Sa-nur, Ganim ve Kadim'e Yahudi yerleşimcilerin girişine izin verilmemesi öngörülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.