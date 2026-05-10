Hamas: İsrail Kaosu Yaymak İçin Polis Gücünü Vuruyor

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde güvenlik zafiyetinin devamı ve kaosun yayılması amacıyla polis gücünü vurduğunu belirtti.

Hareket, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Fayiz Abdulhadi ve Çavuş Fadi Abdelmuti Heykel'in İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun kentte polis gücüne yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Hamas, söz konusu tutumla kentte kaosun yayılması, güvenlik zafiyeti durumunun devam etmesi ve iyileşme çabalarının engellenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Hamas, uluslararası topluma, arabuluculara ve ateşkes anlaşmasının garantörlerine "işgalcilerin saldırganlığını ve günlük ihlallerini durdurmaları" çağrısı yaptı.

Açıklamada Hamas, ateşkesin yürürlüğe girdiği ekim ayından bu yana 850'den fazla Filistinlinin İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

Ayrıca açıklamada, Filistin halkına gerekli himaye ve insani yardım sağlanması için çalışılması istendi.

Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin batısındaki Emel Mahallesi'nde bir aracı hava saldırısıyla hedef alması sonucu araçta bulunan Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Fayiz Abdulhadi ile Çavuş Fadi Abdelmuti Heykel'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.