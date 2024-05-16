Hamas, İsrail ordusuna ait bir tankı ve mevziyi hedef aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusuna ait bir mevzi ile tankı hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Cibaliya'nın doğusunda İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi bir tankın "Yasin-105" roketiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada Cibaliya'nın doğusunda İsrail'e ait komuta ve kontrol mevziisinin de havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Son 24 saatte Gazze'de 15 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 15 askerin daha yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir günde Gazze Şeridi'nde 11'i kara saldırılarında olmak üzere 15 askerin yaralandığı, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısının 3 bin 494'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca 7 Ekim'den beri 278'i Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 626 İsrail askerinin öldüğü açıklandı.

The Times of Israel gazetesinin bugünkü haberinde, İsrail ordusunun "kara saldırısını genişlettiğini" duyurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 5 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 7 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.