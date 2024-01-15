 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, Ra'anana'daki araçla ezme eylemini İsrail'in saldırılarına tepki olarak değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, Ra'anana'daki araçla ezme eylemini İsrail'in saldırılarına tepki olarak değerlendirdi

Hamas, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde düzenlenen araçla ezme eyleminin İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara ve devam eden saldırılara verilmiş doğal bir tepki olduğunu belirtti. Hamas, açıklamasında halkın ve direnişin kahramanlarının halkı, toprağı ve kutsal mekanları savunmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'teki gençler mücadeleyi sürdürmeye çağrıldı.

Hamas, Ra\'anana\'daki araçla ezme eylemini İsrail\'in saldırılarına tepki olarak değerlendirdi
15.01.2024 - 22:05,  Güncelleme: 22:06
Abone Ol

Hamas, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada düzenlenen "araçla ezme" eyleminin, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlarına ve devam eden saldırılarına verilmiş doğal bir tepki olduğunu belirtti.

Ra'anana'da düzenlenen ve şu ana kadar 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanan araçla ezme eylemine ilişkin Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Araçla ezme eyleminin İsrail'in saldırılarına verilmiş doğal bir tepki olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Refah'tan Cenin'e kadar halkımızın ve direnişimizin kahramanları, Nazist düşmana karşı halkımızı, toprağımızı ve kutsal mekanlarımızı savunmaya devam edecek. Siyonist savaş makinesinin, Gazze'de ve Batı Şeria'da döktüğü kanlar, İsrail'in ve terörist yerleşimcilerinin peşini bırakmayacak bir lanet olacak, işgal altındaki topraklarda güvende olamayacaklar."

Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki gençler, işgal son buluncaya ve Filistin toprakları özgürleşinceye kadar mücadeleyi sürdürmeye çağrıldı.

Tel Aviv yakınlarındaki Meir Hastanesinden yapılan açıklamada, "araçla ezme" saldırısında yaralanan bir kadının öldüğü bildirilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından daha önce yapılan açıklamada ise Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Ra'anana'daki araçla ezme eylemini İsrail'in saldırılarına tepki olarak değerlendirdi - Son Dakika


21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 22:55:25. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, Ra'anana'daki araçla ezme eylemini İsrail'in saldırılarına tepki olarak değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement