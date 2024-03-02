Hamas, İsrail saldırılarında yedi esirin öldüğünü duyurdu

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GAZZE, 2 Mart (Xinhua) -- Hamas'ın silahlı kanadı Cuma günü yaptığı açıklamada, İslamcı grubun çatışmaların başlamasından bu yana onlarca esiri tuttuğu Gazze Şeridi'nde yedi İsrailli esirin İsrail saldırıları sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

El Kassam Tugayları'nın yaptığı açıklamada esirlerin yanında bulunan bazı mensuplarıyla irtibatın kesildiği ve haftalar süren doğrulama çalışmalarının ardından yedi esirin öldüğünün teyit edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarında öldürülen toplam İsrailli esirlerin sayısının 70'ten fazla olabileceği belirtildi.

İsrail ordusu Ocak ayında yaptığı açıklamada aralarında hasta, yaralı, yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu 136 kişinin halen Gazze Şeridi'nde tutulduğunu belirtmişti.