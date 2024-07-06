Hamas, İsrail saldırılarının durdurulması ve kalıcı ateşkesin müzakere edilmesine onay verdi - Son Dakika
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Hamas, İsrail saldırılarının durdurulması ve kalıcı ateşkesin müzakere edilmesine onay verdi

Hamas'ın, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve 'kalıcı ateşkesin' diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yakarak, Gazze'de ABD'nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği iddia edildi. Hamas yetkilileri, altı haftalık tam ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanacağını, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılacağını ve yerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmesine izin verileceğini belirtti. Ayrıca, ateşkes sürecinde sivil veya asker erkek esirlerin serbest bırakılmasını öngören ikinci aşamanın şartlarının müzakere edileceği ve son aşamada kalan esirlerin iadesi ve yeniden inşa projesinin başlatılacağı ifade edildi.

06.07.2024 23:03
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Hamas'ın, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve "kalıcı ateşkesin" diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yakarak, Gazze'de ABD'nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği iddia edildi.

Associated Press'in (AP), adını açıklamak istemeyen bir Hamas yetkilisi ile bir Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hamas "kalıcı ateşkese" ilişkin görüşmelerin diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yaktı.

AP'ye konuşan yetkililer, Washington'un önerdiği aşamalı anlaşma çerçevesinde altı haftalık "tam ve eksiksiz" bir ateşkesin sağlanacağı ve Gazze'de tutulan İsrailli yaşlı, hasta ve kadın esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinde alıkonulan yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılacağını belirtti.

Ayrıca yetkililer, altı haftalık ateşkes sürecinde, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekileceğini ve yerinden edilmiş Gazzelilerin kuzey bölgelerindeki evlerine dönmesine izin vereceğini söyledi.

Ateşkes anlaşmasının ilk altı haftalık aşamasında Hamas, İsrail ve arabulucuların, sivil veya asker erkek esirlerin serbest bırakılmasını öngören ikinci aşamanın şartlarını müzakere edeceklerini belirten yetkililer, bunun karşılığında İsrail'in daha fazla Filistinli'yi serbest bırakacağının altını çizdi.

Ayrıca yetkililer, son aşamanın, ölenlerin cansız bedenleri de dahil olmak üzere kalan esirlerin iadesi ve yıllar sürecek bir yeniden inşa projesinin başlatılmasını içereceğini kaydetti.

Hamas, arabuluculardan kalıcı ateşkes için "sözlü taahhüt ve garantiler" aldı

AP'ye konuşan Hamas yetkilisi, hareketin ateşkes anlaşmasına verdiği onayın, arabuluculardan savaşın devam etmeyeceği ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar müzakerelerin devam edeceği yönünde "sözlü taahhütler ve garantiler" aldıktan sonra geldiğini aktardı.

Hamas temsilcisi, "Artık bu garantilerin kağıt üzerinde olmasını istiyoruz." dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ise, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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