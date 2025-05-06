Hamas: İsrailli Esirler Kurban Ediliyor - Son Dakika
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Hamas: İsrailli Esirler Kurban Ediliyor

Hamas, İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunu genişletme kararını esirlerin feda edilmesi olarak değerlendirdi.

06.05.2025 13:34
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(ANKARA) - Hamas, İsrail Hükümeti'nin Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu genişletme kararını, bölgede tutulan İsrailli esirlerin feda edilmesi yönünde alınmış bir karar anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'deki kara operasyonunu genişletme planını onaylamasının ardından Hamas'tan açıklama geldi. Rusya devlet medyası Ria Novosti'nin aktardığı açıklamaya göre Hamas, "İşgalci (İsrail) kabinesinin Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunu genişletme planlarını onaylaması, bölgede tutulan İsrailli esirlerin açıkça kurban edilmesi anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

İsrail Hükümeti'nin onayladığı plana göre, bölgeye saldırıların genişletilmesinin yanı sıra Gazze'de ele geçirilen bazı bölgelerin süresiz olarak İsrail kontrolü altında tutulması, sivillerin güney bölgelere yerleştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

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