Hamas Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri Yapıyor - Son Dakika
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Hamas Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri Yapıyor

09.07.2026 00:50
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Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes ve yeni yönetim için Mısır'da müzakereleri sürdürüyor.

Hamas, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması ve varılan anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi amacıyla yürütülen müzakereleri tamamlamak üzere, Gazze Sorumlusu Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Halil el-Hayye liderliğindeki heyetin, arabulucularla bir araya gelmek üzere Kahire'de olduğunu belirtti.

Nunu, ziyaretin amacının "ateşkesi kalıcı hale getirmek ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş hususunda uzlaşı sağlamak üzere müzakereleri tamamlamak" olduğunu ifade etti.

Açıklamasında insani yardımın önemine dikkati çeken Nunu, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılması, anlaşmanın ilk aşamasının uygulanmasının tamamlanması ve üzerinde mutabakata varılan Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'nin göreve başlama sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulamaktadır."

Söz konusu adımın, iki gün önce Gazze'deki mevcut yönetim komitesinin istifa etmesinin ardından geldiğine işaret eden Nunu, Gazze Şeridi'nde ulusal ve hükümet düzeyindeki tüm hazırlıkların tamamlandığını, devir-teslim işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Hamas müzakere heyetinin, geçen hafta günlerce süren görüşmelerin ardından iki günden kısa bir süre içinde yeniden Kahire'ye döndüğünü kaydeden Nunu, bu durumun mevcut turdaki müzakere trafiğinin yoğunlaştığının bir göstergesi olduğunu aktardı.

Söz konusu diplomatik hareketlilik, Kahire'nin ev sahipliğinde yürütülen ve sonuncusu 30 Haziran 2026'da gerçekleştirilen anlaşmanın uygulanma sürecine ilişkin istişarelerle eş zamanlı olarak devam ediyor.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, 6 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'ne" devredilmesi kapsamında Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı'nın istifa ettiğini ve komitenin feshedildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hükümet yönetiminin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'ne" devrine yönelik idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığı, bu kapsamda Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik Ferra'nın görevinden istifa ettiği ve Acil Durum Komitesinin feshedildiği belirtilmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (teknokratlardan oluşan geçici hükümet)", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı uyarınca kuruldu. Komite, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Kahire'deki toplantıda Gazze Şeridi'nde sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye yönelik görev süresinin resmen başladığını açıkladı.

Komitenin görevi de Ramallah merkezli Filistin yönetimi kendi reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'nin istikrarının sağlanmasını, toparlanma sürecini ve yeniden imar çalışmalarını denetlemektir.

Ancak İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları ve ihlalleri nedeniyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgede görevi devralma imkanı sağlanamadı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün çeşitli iddia ve bahanelerle Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarla sivilleri hedef alabiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kahire, Güncel, Gazze, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri Yapıyor - Son Dakika

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