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Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes görüşmeye hazır - Son Dakika
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Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes görüşmeye hazır

Hamas lideri İsmail Haniye, Gazze'de ateşkese imkan verecek her türlü düzenleme veya girişimi İsrail ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Haniye, Gazze'nin geleceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin Hamas olmadan başarılı olamayacağını belirtti.

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes görüşmeye hazır
14.12.2023 - 10:30,
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GAZZE, 14 Aralık (Xinhua) -- Hamas lideri İsmail Haniye, Gazze'de ateşkese imkan verecek her türlü düzenleme veya girişimi İsrail ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye, Çarşamba günü Al Jazeera televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "(İsrail) saldırganlığını sona erdirebilecek her türlü düzenleme ya da girişimi görüşmeye açığız" dedi. Haniye, Gazze'nin geleceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin Hamas olmadan başarılı olamayacağını sözlerine ekledi.

Haniye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ateşkes talep eden kararının Hamas tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtirken, Suudi Arabistan ile Arap-İslam Bakanlar Komitesi'nin çatışmayı sona erdirme çabalarından övgüyle söz etti.

Kaynak: Xinhua
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile ateşkes görüşmeye hazır - Son Dakika
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