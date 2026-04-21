Hamas Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri Yapıyor

Hamas, Gazze'de İsrail ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına hazırlık kapsamında Mısır'da arabulucular ve Filistinli gruplarla görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde sunulan önerilere olumlu yaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla yürütülen temaslarda, Şarm eş-Şeyh Mutabakatı'nın birinci aşamasında yerine getirilmeyen yükümlülüklerin uygulanması ve ikinci aşamaya hazırlık kapsamında çeşitli istişarelerin yapıldığı kaydedildi.

"Önerilere sorumluluk bilinciyle yaklaşıyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması amacıyla Filistinli gruplar arasındaki istişarelerin tamamlanmasının ardından resmi yanıtın iletileceği aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve mevcut engellerin aşılması için arabulucularla müzakere sürecini sürdürmeye kararlı olunduğu vurgulandı.

Hamas heyeti, Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının takibi ve Mısır yönetimiyle temaslarda bulunmak üzere 2 Nisan'da Kahire'ye gitmişti.