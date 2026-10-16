Hamas, Mladenov'un Gazze'ye mal girişini durdurma iddialarını benimsemesini reddetti - Son Dakika
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Hamas, Mladenov'un Gazze'ye mal girişini durdurma iddialarını benimsemesini reddetti

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Hamas, Mladenov'un İsrail'in Gazze'ye özel sektör mal girişini durdurma iddialarını benimsemesini reddetti. Açıklamada, Mladenov'un tutumunun Netanyahu hükümetinin kararına destek ve işgal güçleriyle işbirliği anlamına geldiği, İsrail'in iddialarının asılsız olduğu savunuldu.

Hamas, Gazze Şeridi'ne özel sektör mallarının girişinin durdurulması konusunda İsrail'in iddialarını benimsediği gerekçesiyle Barış Konseyi Temsilcisi Nickolay Mladenov'a tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mladenov'un sosyal medya hesabından yaptığı, özel sektörün Hamas'ın tehdit ve baskıları nedeniyle Gazze'ye mal girişinde işbirliğini durdurduğu yönündeki iddialarına tepki gösterildi.

Açıklamada, Mladenov'un Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye ticari ürün girişini askıya alma kararında İsrail tarafının iddialarını meşrulaştıran bir tutum sergilediği belirtildi.

Hamas, "Barış Konseyi Temsilcisi Nickolay Mladenov'un, terörist Netanyahu hükümetinin özel sektöre ait malların Gazze Şeridi'ne girişini askıya almasına dayanak kıldığı işgal (İsrail) iddialarını benimsemesini şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Mladenov'un tutumunun, Gazze Şeridi'ne mal girişini engelleyerek abluka altındaki Filistinlilerin yaşadığı insani krizi derinleştirmeyi amaçlayan İsrail'in gerekçelerine açıkça destek vermek ve işgal güçleriyle işbirliği yapmak anlamına geldiği savunuldu.

İsrail'in, Hamas'ın Gazze'ye ticari mal sevkiyatına müdahale ettiği, tüccarlara vergi koyduğu ve tehditlerde bulunduğu yönündeki iddiaların "asılsız" olduğu kaydedildi.

Mladenov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) bir mektup aldığını duyurmuştu.

Temsilci Mladenov, mektupta Hamas'ın tüccarlara yönelik baskı ve tehditleri gerekçe gösterilerek Gazze'ye özel sektör aracılığıyla mal girişine ilişkin koordinasyonun askıya alındığının bildirildiğini aktarmıştı.

Hamas'ın bu tür uygulamalarının kabul edilemez olduğunu savunan Mladenov, "Tüccarların sindirilmesi ve tedarik zincirlerine müdahale edilmesi, Gazze'deki sivillerin acılarını artırmaktadır." iddiasını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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