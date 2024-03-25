Hamas, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı tehdidine tepki gösterdi

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Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatma yönünde ısrarcı olmasının tüm uluslararası uyarılara meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı imha savaşını tırmandırarak siyasi hedeflerine ulaşmak için dini söylem kullanmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun açık bir şekilde uluslararası uyarılara meydan okuduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Netanyahu'nun Refah'ta suç işleme niyetini teyit etmesi, kentte herhangi bir askeri operasyona karşı uyarıda bulunan tüm uluslararası tavırlara yönelik bir meydan okumadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız." demişti.

Netanyahu, Tevrat inancına göre Yahudilerin, Purim Bayramı'nda yendiği İran Kralı Ahaşveroş'un veziri Haman'a gönderme yaparak, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar'ı ortadan kaldıracaklarını söylemişti.

Başbakan Netanyahu, modern İran'ın Yahudilerin devletini yok etmeye çalıştığını iddia etmişti.