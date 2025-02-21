Hamas, Netanyahu'yu Ateşkesi Geciktirmekle Suçladı

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GAZZE, 21 Şubat (Xinhua) -- Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik süreci geciktirmekle suçladı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu perşembe günü yaptığı açıklamada Hamas'ın planlandığı gibi müzakerelere katılmaya hazır olduğunu, ancak ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasıyla ilgili müzakerelerin fiilen başlamadığını söyledi.

İsrail'in insani yardım protokolünün tüm hükümlerini uygulamasını beklediklerini belirten sözcü, "Anlaşmanın tüm aşamalarının taleplerimizi karşılayacak şekilde uygulanmasını tamamlamaya hazırız" dedi.

Kanu, İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece Hamas'ın da ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağını vurguladı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve ilk aşaması 6 hafta süren üç aşamalı ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'in 3 Şubat'ta Hamas'la ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere başlaması gerekiyordu.