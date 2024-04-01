Hamas, Şifa Hastanesi'nde canlı olarak gömülen insanların cenazelerini bulduğunu duyurdu

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Hamas, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nde, İsrail'in elleri bağlı şekilde canlı olarak gömdüğü insanların cenazelerinin bulunduğunu duyurdu.

Hareketten, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıları ile tamamen kullanılamaz hale getirdiği ve bugün çekildiği Şifa Hastanesi'nde işlenen suçlara ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Şifa Hastanesi ve çevresinde çok büyük bir yıkımın söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, binaların yıkıldığı, ateşe verildiği, çevredeki evlerin içindeki sivillerle vurulduğu ve "korkunç infazlar" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Elleri bağlanıp diri diri gömülenler, cesetleri çürüyenler ve tank rayları altında ezilenlerin cenazelerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu korkunç suçlar, İsrail'in ABD yönetiminin tam ve sınırsız desteğiyle Gazze'deki sivillere ve sivil yapıya karşı en iğrenç soykırım savaşlarını yürütmeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Yıkımın boyutları ve gerçekleştirilen katliamların, Filistin halkına karşı bir zafer kazanıldığı anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistin halkını göçe zorladığı belirtildi.

Açıklamada, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere uluslararası yargı organlarına, "Şifa Hastanesi ve çevresinde işlenen suçlar ile altı aydır gerçekleştirilen tüm suçların soruşturulması için fiili prosedürlerin başlatılması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, bugün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürmüş, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.