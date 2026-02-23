Hamas'ta Liderlik Yarışı Son Aşamada

(ANKARA) - Hamas, Siyasi Büro Başkanını belirlemek için yürüttüğü iç seçim sürecinde son aşamaya geldi. Hareket içinden kaynaklara göre liderlik yarışı, örgütün önde gelen isimleri Halid Meşal ile Halil el-Hayya arasında yoğunlaştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Hamas, seçim süreci tamamlanana kadar siyasi büro başkanının görevini üstlenen beş üyeli geçici bir liderlik konseyi tarafından yönetiliyor. Hareketin siyasi yapısıyla liderlik mekanizması arasında bağlantı sağlayan yeni Şura Konseyi'nin seçimi ise daha önce tamamlandı.

Hamas'ın iç tüzüğüne göre, seksenin üzerinde üyeden oluşan Genel Şura Konseyi, siyasi büro üyeleri ile örgüt liderini belirliyor. Konsey üyeleri, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve yurt dışı yapılanmalarında, İsrail hapishanelerindeki tutuklular da dahil olmak üzere dört yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor.

Liderlik yarışında iki güçlü aday

Fransız medyasına konuşan kaynaklar, Hamas'ın üç ana bölgede iç seçimlerini tamamladığını ve siyasi büro başkanının belirlenmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Yeni liderin seçilmesinin ardından resmi açıklamanın büyük olasılıkla ramazan ayı içinde yapılması bekleniyor.

Hamas içinden iki ayrı kaynak, seçilecek liderin siyasi büroyu istisnai bir geçiş süreci kapsamında bir yıl boyunca yöneteceğini, ardından örgütün danışma ve liderlik yapıları için dört yıllık yeni seçim sürecine gidileceğini belirtti.

Yeni liderin, başta ABD ve İsrail olmak üzere uluslararası aktörlerin silahsızlanma çağrıları ile Hamas'ın silah bırakmayı reddeden mevcut tutumu arasında denge kurmaya çalışacağı değerlendiriliyor.

Gazze'de halk temkinli

Gazze Şeridi'nde yaşayan bazı Filistinliler ise lider değişiminin günlük yaşamları açısından büyük fark yaratmayacağını düşünüyor. Kuzey Gazze'den yerinden edilerek bölgenin orta kesimine geçen 40 yaşındaki bir Filistinli, "Bizim için kazananın kim olduğu önemli değil; acılarımızı hafifletecek bir yönetime ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Hamas, İsrail'in şartları altında silahsızlanmayı reddetmeye devam ederken, yönetimin devredilmesini kolaylaştırabilecek adımlar atabileceğini belirtiyor.

Adayların profili

1956'da Batı Şeria'da doğan Meşal, hareketin yurt dışı yapılanmasının liderlerinden biri ve geçmişte siyasi büro başkanlığı görevini yürüttü. Hamas içindeki bazı isimler tarafından "pragmatik ve görece ılımlı" bir figür olarak değerlendiriliyor.

1960 doğumlu el-Hayya ise Gazze'deki Hamas yönetiminin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor ve örgütün müzakere heyetine liderlik ediyor. Hareket içindeki kaynaklara göre el-Hayya, Hamas'ın askeri kanadının desteğine sahip.

Önceki liderlik süreci

Hamas'ın eski siyasi lideri İsmail Haniye'nin 2024'te suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından liderliği Yahya Sinvar devralmıştı. Sinvar'ın aynı yıl Refah'ta İsrail güçleriyle çıkan çatışmada öldürülmesinin ardından hareket, Muhammed Derviş başkanlığında beş kişilik bir liderlik konseyi oluşturmuştu.

Yeni liderin belirlenmesiyle birlikte Hamas'ın siyasi yönelimi ve bölgesel dengelere yaklaşımının nasıl şekilleneceği yakından izleniyor.