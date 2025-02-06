Hamas'tan Acil Arap Zirvesi Çağrısı

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Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirme planına yanıt olarak Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için acil bir Arap zirvesi yapılması çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerinden edilme projesine karşı acil bir Arap zirvesi düzenlenmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın projesini reddetmenin yeterli olmadığını, yerinden edilmeye karşı koymak için Filistin birliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Kasım, Filistinli grupları Trump'ın projesine karşı birleşmeye çağırdı.

Arap ülkelerini Trump'ın baskılarına karşı koymaya ve yerinden edilmeyi reddeden tutumlarını sürdürmeye davet eden Kasım, Arap halkları ve uluslararası örgütlerden de Trump'ın projesini reddetmek için güçlü adımlar atmalarını istedi.

"Bir işgalin yerine başka bir işgalin getirilmesini kabul etmiyoruz"

Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'ni ele geçirme konusundaki söyleminin, Gazze'yi işgal etme yönündeki açık iradesinin bir göstergesi oluduğunu belirten Kasım, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ni yönetmek için herhangi bir devlete ihtiyacımız yok ve bir işgalin yerine başka bir işgalin getirilmesini kabul etmiyoruz."

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.