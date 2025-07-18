Hamas'tan Aksa'ya Seferberlik Çağrısı

Hamas Hareketi, Kudüs'te ve işgal altındaki diğer topraklarda yaşayan tüm Filistinlilere, Mescid-i Aksa'da bulunmak üzere seferber olmaları çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, Telegram sayfasından yaptığı çağrıda, İsrailli sivillerin saldırıları, tahribatları ve kirletmelerine karşı Aksa'nın kutsallığının savunulması gerektiğini kaydetti.

Yoğun bir şekilde Aksa'da bulunmanın ve namazların orada eda edilmesinin, işgal güçlerinin mekanı izole etme çabalarını kırmak anlamında önemli bir adım olduğunu belirten Nasıreddin, Filistin halkının kararlılığının işgalci İsrail'e karşı güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Nasıreddin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve komploları kabul edemeyiz. İşgalin kutsal mekanlarımıza yönelik dini ve Yahudileştirme savaşındaki yükselttiği kriz, onun sonunu ve topraklarımızdan silinmesini hızlandırmaktadır."

"Aksa'ya yönelik her saldırı, tüm milletin onuruna yapılmış bir saldırıdır." diyen Hamaslı yetkili, tüm İslam ümmetinin, Peygamberlerinin İsra yolculuğunun gerçekleştiği güzergah için öfkelenmesi ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.