Hamas\'tan Ateşkes Açıklaması

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ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Hamas, İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde ateşkes ve esir takası için bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Hamas, İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde ateşkes ve esir takası için bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi.

Hamas salı günü yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı ve Mısırlı arabulucuların desteğiyle yapılan ateşkes görüşmelerini "ciddi ve olumlu" olarak nitelendirdi.

Hamas ile İsrail arasında 14 aydan uzun bir süredir devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla yürütülen dolaylı müzakereler son haftalarda ivme kazandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)