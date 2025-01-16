Hamas'tan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Hamas'tan Ateşkes Açıklaması

Hamas, Gazze'deki ateşkesin ulusun direnişi için bir dönüm noktası olduğunu duyurdu.

16.01.2025 04:16
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Hamas, Gazze Şeridi'nde 22 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Hamas, Telegram platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

"Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkımızın efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz kahramanca direnişin meyvesidir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması, halkımız, direnişimiz, ulusumuz ve dünyanın özgür insanları için bir başarıdır ve halkımızın kurtuluş ve ülkeye geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla (İsrail ile) çatışmada bir dönüm noktasıdır." denildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Gazze Şeridi'ndeki kararlı ve sabırlı Filistin halkına karşı İsrail saldırılarını ve akan kanı durdurma, katliam ve imha savaşlarına son verme konusundaki sorumluluğun üstlenilmesinden hareket ederek yapıldığı aktarıldı.

Hamas'ın açıklamasında, halklar olarak ve resmi düzeyde Gazze'nin yanında yer alan ve İsrail'in uygulamalarını ifşa ederek saldırıları durdurmaya katkı sağlayan Arap, İslam ve diğer ülkelerin tutumlarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Bu anlaşmaya varılmasında büyük çaba sarf eden arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğun başarısında oynadıkları önemli rolden övgüyle söz edildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü (22 Ocak'ta) başlanacağını duyurmuştu.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktarmıştı.

Kaynak: AA

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