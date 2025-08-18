Hamas'tan Ateşkes ve Esir Takası Kabulü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan Ateşkes ve Esir Takası Kabulü

18.08.2025 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Mısır ve Katar'ın sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini kabul etti.

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirdi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili arabulucu ülkelerin sunduğu yeni öneriyle ilgili açıklama yaptı.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerini yer verildi.

Bu arada Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Diya Reşvan da El-Kahire el-İhbariye kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Kahire'nin yoğun çabalar sarf ettiğini söyledi.

Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff önerisi doğrultusunda yeni bir teklif hazırladıklarına işaret eden Reşvan, "Filistinli gruplar da söz konusu teklifi olduğu gibi yanıtladılar." dedi.

Söz konusu teklifin Mısır ve Katar tarafından İsrail'e iletildiği ve "topun artık Tel Aviv kalesinde" olduğunu dile getiren Reşvan, İsrail'in teklifi olumlu yanıtlaması durumunda kapsamlı bir çözümün olabileceğini kaydetti.

Reşvan, söz konusu önerinin kabul edilmesi için ABD'nin İsrail'e baskı kurması gerektiğini ifade etti.

The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili de Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtının arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtti.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Katar, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Ateşkes ve Esir Takası Kabulü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 21:10:43. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Ateşkes ve Esir Takası Kabulü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.