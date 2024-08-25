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- Hamas'tan Hizbullah'ın İsrail saldırısına "tokat" yorumu

GAZZE - Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıları "güçlü ve odaklanmış bir misilleme" olarak nitelendirilirken, bunun İsrail için bir "tokat" olduğu ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılara bir tepki de Gazze Şeriid'nden geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın saldırıları "güçlü ve odaklanmış bir misilleme" olarak nitelendirilirken, saldırıların desteklendiği ve bunun İsrail için bir "tokat" olduğu vurgulandı. Filistinli grup yaptığı açıklamada, "Saldırılar, İsrail'in işlediği suçların karşılıksız kalmayacağı, hedeflerine ve saldırgan planlarına ulaşamayacağı mesajı verdi" denildi.

Hamas, İsrail'in Lübnan'da sivillerin ölümüne neden olan bombardımanlarının "tüm uluslararası tüzük ve normların açık bir ihlali" olduğunu belirtirken, ABD'nin her türlü tepkiden "tamamen sorumlu" olduğu uyarısında bulundu.