Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Baskısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Baskısı

Hamas\'tan İsrail\'e Ateşkes Baskısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

GAZZE, 17 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, arabulucu ve garantörlere, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını onaylaması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye liderliğindeki Hamas heyeti, ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerinin temsilcileriyle pazar günü Kahire'de yapılan toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, arabulucuların ve ABD liderliğindeki "Barış Kurulu'nun", anlaşmanın birinci aşaması kapsamındaki tüm taahhütlerini yerine getirmesi, can kaybına yol açan saldırılarını ve kara operasyonlarını durdurması ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını onaylaması konusunda İsrail'e baskı yapması gerektiği ifade edildi.

Yol haritasındaki hedefler arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi, insani yardımın sürdürülmesi ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin çalışmalarına başlamasının da bulunduğunu hatırlatan Hamas, söz konusu yol haritasını içerdiği bu hedeflerden dolayı kabul ettiklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, ABD destekli yol haritasını kabul etmediklerini ve Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasının gerçekleşeceği güne kadar Gazze'den askerlerini çekmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Baskısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:51
Ersun Yanal’dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer
Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer
10:32
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF’ye gidiyor
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor
10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 10:58:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Baskısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.