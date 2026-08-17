Hamas\'tan İsrail\'e Ateşkes Baskısı

GAZZE, 17 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, arabulucu ve garantörlere, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını onaylaması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye liderliğindeki Hamas heyeti, ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerinin temsilcileriyle pazar günü Kahire'de yapılan toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, arabulucuların ve ABD liderliğindeki "Barış Kurulu'nun", anlaşmanın birinci aşaması kapsamındaki tüm taahhütlerini yerine getirmesi, can kaybına yol açan saldırılarını ve kara operasyonlarını durdurması ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını onaylaması konusunda İsrail'e baskı yapması gerektiği ifade edildi.

Yol haritasındaki hedefler arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi, insani yardımın sürdürülmesi ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin çalışmalarına başlamasının da bulunduğunu hatırlatan Hamas, söz konusu yol haritasını içerdiği bu hedeflerden dolayı kabul ettiklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, ABD destekli yol haritasını kabul etmediklerini ve Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasının gerçekleşeceği güne kadar Gazze'den askerlerini çekmeyeceklerini söylemişti.