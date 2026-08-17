Hamas'tan İsrail'e Çekilme Talebi - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Çekilme Talebi

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Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini ve ateşkese uyulmasını istedi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ve İsrail'in Filistinlilere yönelik öldürme eylemlerine son vermesini istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucularla yaptığı temaslara ilişkin bilgi verildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, AA'ya, Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Kahire'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner ile görüştüğünü belirtti.

Hamas'ın açıklamasında, "Mısır'ın değerli himayesinde, Hamas lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki hareketin liderlik heyeti, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerinin heyetleriyle görüştü." ifadesi kullanıldı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini teyit etti.

Bu kabulün "Filistin halkının çıkarları, kalıcı ateşkese ulaşılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve acil ve kesintisiz insani yardımın güvence altına alınması konusundaki hassasiyetten" kaynaklandığı belirtildi.

Hamas, arabulucular ve Barış Kurulu'na, "sorumluluklarını yerine getirme, İsrail'i ilk aşamadaki tüm yükümlülüklerini uygulamaya zorlama, tüm ihlalleri sona erdirme, öldürme ve karadan ilerleme eylemlerini durdurma ve Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul etme" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Trump'ın ateşkes anlaşmasına ve ikinci aşamaya ilişkin yol haritasına ulaşılmasındaki rolünden övgüyle söz edildi.

Hamas, Trump'ın Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara son verilmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması yönündeki çabalarını sürdürmesini umduğunu kaydetti.

Hamas heyetiyle görüşmesinin ardından Kushner'in, ABD'nin Gazze Şeridi'ne ilişkin planının uygulanmasının sürdürülmesini görüşmek üzere İsrail'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kushner'in ziyaret programına ilişkin ayrıntı vermedi.

Mısır resmi haber ajansı MENA da dün, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad'ın Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasının tamamlanmasının yollarını görüştüğünü bildirmişti.

Habere göre Hamas heyeti, "Gazze Şeridi sakinlerinin yaşadığı sıkıntılara son verilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması amacıyla ABD Başkanı'nın planını uygulama konusundaki bağlılığını" yineledi.

Barış Kurulu, 31 Temmuz 2026'da Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sonraki aşamalarının uygulanmasına ilişkin "ayrıntılı bir yol haritası" üzerinde anlaşmaya varıldığını ve Hamas'ın bunu kabul ettiğini duyurmuştu.

Yol haritası; Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun kademeli şekilde çekilmesini, Gazze yönetiminin Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteye devredilmesini, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılmasını, silahların uluslararası gözetim altında Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) sorumluluğuna verilmesini ve yeniden imar çalışmalarının başlatılmasını öngörüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 9 Ağustos'ta yol haritasını reddettiklerini açıklamış, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesinden önce Hamas'ın silahsızlandırılmasında ısrar etmişti.

Bunun ardından Hamas, yol haritasının uygulanmasına bağlılığını yineleyerek arabuluculara tüm tarafların üzerinde mutabık kalınan hususlara uymasını sağlamaları ve uygulamayı aksatacak ya da ateşkes anlaşmasını tehlikeye atacak ihlalleri önlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Çekilme Talebi - Son Dakika

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