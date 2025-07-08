Hamas'tan İsrail'e Darbe: Beyt Hanun Saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde dün gerçekleştirdikleri saldırının "zayıf İsrail ordusunun prestijine indirilmiş yeni bir darbe" olduğunu belirtti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Beyt Hanun'da 5 İsrail askerinin öldüğü, 14'ünün yaralandığını saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, "Kassam Tugaylarının işgalci İsrail ordusu ve onun en cani birimlerinin prestijine indirdiği yeni bir darbe olan Beyt Hanun operasyonunun, işgalcilerin taş üstünde taş bırakmadıktan sonra güvenli olduğunu düşündükleri bir alanda gerçekleştiğini" ifade etti.

Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine İsrail askerlerine karşı yürüttüğü "yıpratma savaşının" İsrail ordusunda her geçen gün daha fazla kayba yol açacağını belirten Ebu Ubeyde, daha sonraki eylemlerde İsrail askerlerinin esir alınabileceğini aktardı.

Ebu Ubeyde, sonraki aşamayı, Filistinlilerin kararlılığının ve direnişin sergilediği cesaretin belirleyeceğini vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun verebileceği en akılsız kararın güçlerini Gazze Şeridi'nde tutmak olacağını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 5 askerin öldüğünü, 2'si ağır 14 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail Ordu Radyosu ise dün akşam Beyt Hanun'da ilerlemekte olan piyade askerlerin yola döşenen 2 bomba patlatılarak hedef alındığını belirtmişti.