Hamas'tan İsrail'e Hedefli Saldırı

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail askerlerini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, operasyona ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneydoğusunda bulunan Ebu Huli kavşağı yakınında İsrail askerlerinin içinde bulunduğu askeri personel taşıyan aracın Yasin-105 tarzı füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

Saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, söz konusu bölgede İsrail ordusuna bağlı askerler ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun kentin orta kesiminde kamplarda kara operasyonlarını genişletmeye düşünmediğini güneydeki operasyonlarını sonlandırdığını belirtti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bugün yaşanan çatışmada bir yedek subayın öldüğünü duyurdu.