Hamas'tan İsrail'e Katliam İddiası

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki vahşetin, dozu artarak sürmesi için her gün korkunç katliamlar işlediğini belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun her gün işlediği katliamlara bugün bir yenisini daha eklediği ve aralarında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 40 kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

"İsrail ordusu, Gazze'deki vahşetin sürmesi ve dozunun artması için kanlı sistematik politikasının bir parçası olarak her gün sivilleri hedef almaya devam ediyor." denilen açıklamada, kadın ve çocukları öldürmenin "değişmeyen günlük bir hedef" haline geldiği kaydedildi.

Uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, Filistin halkına yönelik katliamları ve korkunç ihlalleri belgelemeye, bunları uluslararası mahkemelere taşımaya ve İsrailli liderleri "savaş suçluları" olarak yargılama çağrısında bulunulan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden ise Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini destekleme ve İsrail'i boykot etmesi istendi.