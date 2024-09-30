Hamas'tan İsrail'e Mayınlı Pusu - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Mayınlı Pusu

Hamas, Han Yunus'ta mayın patlatarak İsrail askerlerine saldırdı; ölü ve yaralılar var.

30.09.2024 22:46
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Filistinli direniş hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde mayınlı bölgenin patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki el-Fuhari bölgesinde önceden hazırlanmış mayınlı bölgenin patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait 2 asker nakil aracı, bir Merkava tankı ve iki D9 askeri buldozerin patlayıcılar ve Yasin-105 roketleriyle vurulduğu aktarıldı.

İsrail askeri araçlarının hedef alındığı bölgeye helikopterlerin tahliye için iniş yaptığının gözlemlendiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ni karadan işgale girişen İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli öldü, 96 bin 359 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 719 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Mayınlı Pusu - Son Dakika

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