Hamas'tan İsrail Tugaylarına Alaylı Çizimler - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail Tugaylarına Alaylı Çizimler

Hamas, esir İsrailli askerin teslimi için hazırlanan platformda İsrail tugaylarıyla alay etti.

30.01.2025 18:47
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Hamas, İsrailli kadın asker esir Agam Berger'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde teslim edilmesi için hazırlanan platforma çizdiği resimleriyle, İsrail ordusunun Gazze savaşına katılan tugaylarının armalarıyla alay etti.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre çizimlerde, Givati Tugayı, Nahal Tugayı, Kfir Tugayı ve 401. Tugayı yer alıyor.

İsrail piyade kuvvetlerinin seçkin tugayı olan Givati ??Tugayı'nın armasında yer alan tilki figürü, hançer saplanmış tilkiye dönüştürüldü ve üzerinde İbranice olarak "Cibaliya, Givati'nin mezarıdır" ifadesi yer aldı.

Hamas'ın, İsrail ordusunda bir piyade tugayı olan Kfir Tugayı'ın armasındaki hançer figürünü de bir İsrail askerinin kafatasına saplanmış hançer şeklinde çizdiği gözlemlendi.

İsrail ordusunun elit tugayı olan Nahal Tugayı'nın çeşitli renklerde buğday başaklarından oluşan arması ise değiştirilerek askerlerin orakla biçildiğini gösteren armaya dönüştürüldü.

Hamas, İsrail'in 401. Zırhlı Tugay'ının armasında da büyük bir değişikliğe giderek, armayı içinde kafatası bulunan bir miğfer şeklinde çizdi.

Hamas'ın armalarını değiştirdiği İsrail tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kapsamlı saldırılar düzenleyerek büyük yıkıma yol açtı, on binlerce Filistinliyi öldürdü ve yaraladı.

Esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki 3 İsrailli ve 5 Tayland vatandaşı esir Kızılhaça teslim edilmişti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Özellikle Hamas'ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin bulunduğu bölgedeki yoğun kalabalık dikkati çekmişti.

Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

Esirler İsrail'e teslim edildi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada, Han Yunus'ta serbest bırakılan 2 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin İsrail'e teslim edildiği bildirildi.

Taylandlı esirlerin isimlerinin, Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat ve Rumnao Surasak olduğu aktarıldı.

Cibaliya'da serbest bırakılan Berger, daha önce İsrail'e teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail Tugaylarına Alaylı Çizimler - Son Dakika

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