Hamas'tan Mülteciler Günü Açıklaması

Hamas, Filistinli mülteciler sorununun çözümünün ancak işgalin son bulması ve yurtlarına geri dönmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Hamas, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına yönelik katliamın tüm uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rolünün ortadan kaldırılması, dışlanması ve iptal edilmesini reddettiğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan mülteci kamplarına yönelik yıkım ve zorunlu göç politikalarının, mülteci meselesini hedef alan tehlikeli bir girişim olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun "Filistin davasını" tasfiye etme amacı taşıdığını ancak halkın buna izin vermeyeceği vurgulandı

Topraklara dönüş hakkının ferdi ve kolektif bir hak olarak uluslararası hukukla güvence altına alındığını ve bu hakkın pazarlık konusu edilemeyeceğini ifade edilen açıklamada, ABD desteğiyle UNRWA'nın yetkilerinin başka kurumlara devredilmesi ya da işlevsizleştirilmesi çabalarını kesin bir dille reddedilerek, kurumun sorumluluğunu taşımaya devam etmesi gerektiği dile getirildi.

Filistinli mültecilerin 70 yılı aşkın süredir devam eden dramın temel sorumlusunun İsrail işgali ve uyguladığı ırkçı politikalar olduğunu vurgulanan açıklamada, bu sorunun ancak işgalin sona ermesiyle çözülebileceği kaydedildi.

BM her yıl 20 Haziran'ı Dünya Mülteciler Günü ilan ederek dünyanın dört bir yanındaki mültecilerin içinde bulundukları kötü duruma karşı dikkati çekmeye çalışıyor.