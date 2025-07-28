Hamas'tan Müzakerelere Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan Müzakerelere Sert Tepki

Hamas\'tan Müzakerelere Sert Tepki
28.07.2025 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas lideri Hayye, Gazze'deki çatışmalarda müzakerelerin anlamı kalmadığını belirtti.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, Gazze'de açlık ve katliamlar sürerken, İsrail ile müzakerelere devam etmenin bir anlamı olmadığını söyledi.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, Hamas'ın Telegram hesabından yayınlanan video mesajında, Gazze'deki saldırılar ve ablukaya, İsrail ile yürütülen müzakerelere dikkat çekti, Arap ve Müslüman ülkelere, İsrail'le siyasi ve ticari ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

"SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN 22 AYDIR MÜZAKERE YÜRÜTÜYORUZ"

Hamas olarak Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi için 22 aydır zorlu müzakereler yürüttüklerini ve ellerinden gelen tüm esnekliği gösterdiklerini kaydeden Hayye, Katar'ın başkenti Doha'daki son müzakere turunda da özellikle esirler, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yardımların girişi konularında net bir ilerleme kat ettiklerini ve İsrail'den de olumlu yanıtlar aldıklarını ifade etti.

"FİLİSTİN HALKININ MÜZAKERE OYUNLARININ KURBANI OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu ilerlemeye rağmen İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un desteğiyle müzakere turundan çekildiğini ifade eden Hayye, İsrail'in bunu yaparken de sözde yardım dağıtım noktalarında insanları öldürerek ve Refah'ta insani yardım kenti kurarak Filistinlileri zorla göçe hazırladığını dile getirdi.

"KATLİAMLAR SÜRERKEK MÜZAKERELERE DEVAM ETMEK ANLAMSIZ"

İsrail'in müzakereleri "aç bırakma politikasına ve soykırıma kılıf olarak kullandığını ve savaş meydanında elde edemediği başarıları bu yolla elde etmeye çalıştığını kaydeden Hayye, "Abluka, açlık ve soykırım sürerken müzakerelere devam etmenin bir anlamı yok. İlaç ve gıdanın derhal ve Filistin halkının onurunu zedelemeyecek bir şekilde bölgeye girmesi müzakerelere devam etmenin bir anlamı olduğunu gösteren tek şeydir. Filistin halkının, İsrail'in müzakere oyunlarının kurbanı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

GAZZE İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Havadan indirilen yardımları da kabul etmediklerini söyleyen Hayye, bunun kamuoyunun gözlerinin boyanması anlamına geldiğini, bu konuda atılacak gerçek adımın, sınır kapılarının açılması olduğunu dile getirdi.

Arap ve İslam ülkelerine seslenen Hayye, "karadan ve denizden Gazze'ye doğru harekete geçme, İsrail büyükelçiliklerini kuşatma ve İsrail ile siyasi ve ticari ilişkileri kesme" çağrısı yaptı.

Hayye, İslam ümmetinin alimleri ve din adamlarından ise İsrail'e karşı kitlelere liderlik etme görevini yerine getirmelerini istedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Müzakerelere Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren gemiye müdahale İsrail'den Gazze'ye yardım götüren gemiye müdahale
Fenerbahçe’ye 2 farklı skordan dönüş de yetmedi Fenerbahçe'ye 2 farklı skordan dönüş de yetmedi
Bursa’daki orman yangını kabusuna ilişkin Bakan Uraloğlu’ndan açıklama: 1300 kişi tahliye edildi Bursa'daki orman yangını kabusuna ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 1300 kişi tahliye edildi
Kahramanmaraş alevlere teslim oldu 3 ev yandı Kahramanmaraş alevlere teslim oldu! 3 ev yandı
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
Elazığ’da iki grup arasında silahlı kavga 4 kişi yaralandı Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga! 4 kişi yaralandı
Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı Kucağındaki köpekle alevlerden böyle kaçtı
Nijerya’da tekne faciası: 25 ölü Nijerya'da tekne faciası: 25 ölü
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
12 saat alevlerle mücadele eden itfaiyeciler halı sahada böyle dinlendi 12 saat alevlerle mücadele eden itfaiyeciler halı sahada böyle dinlendi

23:20
Trump, AB ile ’yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda’ anlaştıklarını duyurdu
Trump, AB ile 'yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda' anlaştıklarını duyurdu
23:02
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
10:30
Uzak Şehir’in Alya’sı “Arşivi karıştırdım“ diyerek paylaştı Dekoltesi göbekte bitiyor
Uzak Şehir'in Alya'sı "Arşivi karıştırdım" diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor
10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
10:12
Bursa’daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
10:03
3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı
3 çocuk annesi kadını öldürüp 1200 KM kaçtı
09:49
Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit olan Tolunay Kocaman’ın kına gecesi görüntüleri
Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit olan Tolunay Kocaman'ın kına gecesi görüntüleri
09:45
Bakanlıktan kaçak “Labubu“ operasyonu Piyasa değeri dudak uçuklattı
Bakanlıktan kaçak "Labubu" operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı
09:29
Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum
Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum
09:15
Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
09:05
Market sahibine pala ile saldırdı Nedeni akılalamaz
Market sahibine pala ile saldırdı! Nedeni akılalamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 00:29:27. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Müzakerelere Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.