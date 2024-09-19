Hamas'tan Nasrallah'a Destek

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Hamas, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in son iki gündür düzenlediği saldırılara rağmen Gazze'ye destek vermeye devam edecekleri yönündeki açıklamasını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atılmış bir tokat olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Nasrallah'ın, "İsrail'in söz konusu saldırılarının hedefinin Lübnan cephesinin kapanması olduğu yönünde mesajlar aldıklarını ancak Gazze'deki saldırılar sona ermediği sürece Lübnan cephesinin kapanmayacağı" yönündeki sözlerinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "bu tavrın, Netanyahu ile onun faşist hükümetine atılmış bir tokat olduğu, İsrail'in salı ve çarşamba günleri gerçekleştirdiği korkunç ve vahşi terör saldırılarıyla Gazze'deki direnişi destekleyen (Lübnan) cephesine darbe indirme planını boşa çıkardığı" savunuldu.

İsrail'in, Lübnan ve Filistin'deki sivillere karşı işlediği katliam ve soykırımın dozunu artırarak tüm uluslararası değer ve yasaları ihlal ettiği, bu haliyle bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden "haydut bir varlık" haline geldiğine vurgu yapılan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'i tecrit etmek ve komutanlarının işledikleri suçların hesabını sormak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hizbullah lideri Nasrallah, bugün yaptığı konuşmada, salı günü kendilerine resmi ve gayriresmi kanallardan gelen mesajın, saldırıların hedefinin Lübnan cephesinin kapanması ve Lübnan ile Gazze'nin birbirinden ayrılması" olduğunu ifade etmiş ve "Lübnan cephesi, Gazze'deki saldırılar sona ermediği sürece kapanmayacak. Bunu daha önce de söyledik, bu saldırılardan sonra da söylüyoruz." demişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.