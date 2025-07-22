Hamas'tan Onurlu Anlaşma Vurgusu

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ablukasını sona erdirecek "onurlu bir anlaşmaya" varılması için "rasyonel" bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Gazze'de açlık, kara ve hava saldırıları ile ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarında açılan ateş sonucu ölümlerin arttığı, müzakere sürecinin ise devam ettiği bir ortamda Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Hamas'ın, İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımda ileri gittiği bir dönemde halkın acılarına son vermek için gece gündüz ve var gücüyle çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in, müzakere masasında elde edemediği kazanımları Filistinlilere karşı işlediği katliamlarla elde etmeye çalıştığı ve bunu da bir şantaj unsuru olarak kullandığı kaydedildi.

Ara bulucular ve ilgili tüm taraflarla çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "saldırıların, soykırımın ve ablukanın sona ermesi, Gazze halkının onurlu bir şekilde yaşamasını garanti edecek onurlu bir anlaşmaya varılması için Filistinli gruplarla sorumlu, rasyonel ve süratli bir şekilde istişarelerin sürdürüldüğü" aktarıldı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.