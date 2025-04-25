Hamas'tan Pusu Taktikleri: İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'de İsrail askerleriyle çatıştığı ve kuzeydeki Beyt Hanun'dan güneydeki Refah'a kadar çok sayıda askeri pusuya düşürdüğü belirtildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam mensuplarının, Gazze'de kahramanca çatışmalara girdiklerini ve düşman askerlerini kendi istedikleri yer, zaman ve şekilde pusuya düşürdüklerini" ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının Beyt Hanun'dan Refah'a kadar olan alanda sergiledikleri kahramanlıkların bir gurur kaynağı ve askeri bir mucize olduğunu dile getirdi.

Kassam Tugayları daha önce yaptığı açıklamada, Beyt Hanun'un doğusunda keskin nişancıların 4 İsrail askerini hedef aldığını, aralarında ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.