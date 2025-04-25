Hamas'tan Pusu Taktikleri: İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Pusu Taktikleri: İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurduğunu açıkladı.

25.04.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'de İsrail askerleriyle çatıştığı ve kuzeydeki Beyt Hanun'dan güneydeki Refah'a kadar çok sayıda askeri pusuya düşürdüğü belirtildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam mensuplarının, Gazze'de kahramanca çatışmalara girdiklerini ve düşman askerlerini kendi istedikleri yer, zaman ve şekilde pusuya düşürdüklerini" ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının Beyt Hanun'dan Refah'a kadar olan alanda sergiledikleri kahramanlıkların bir gurur kaynağı ve askeri bir mucize olduğunu dile getirdi.

Kassam Tugayları daha önce yaptığı açıklamada, Beyt Hanun'un doğusunda keskin nişancıların 4 İsrail askerini hedef aldığını, aralarında ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Beyt Hanun, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Pusu Taktikleri: İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’ Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
19:56
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:53
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı’dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
08:31
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
08:06
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
07:46
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 21:02:54. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Pusu Taktikleri: İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.