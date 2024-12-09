Hamas'tan Rehine Anlaşması İçin İlk Adım

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(ANKARA) - Katar medyası Hamas'ın olası bir rehine anlaşmasında yer alabilecek rehinelerin isimlerinin bulunduğu bir listeyi Mısırlı arabuluculara sunduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin Gazze'de rehine takası anlaşmasının yolunu açabileceğini söyledi.

İsrail ve Hamas arasında ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalar devam ediyor. Londra merkezli Katar gazetesi Al-Araby Al-Jadeed, üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği bir Hamas heyetinin dün rehine anlaşması müzakere etmek üzere için Kahire'yi ziyaret ettiği ve görüşmelerde "ileri bir aşamaya" gelindiğini belirtti.

Hamas heyetinin olası bir rehine anlaşmasında yer alabilecek rehinelerin isimlerinin bulunduğu bir listeyi Mısırlı arabuluculara sunduğunu açıkladı. Listede yer alan rehinelerden dördünün ABD vatandaşlığı bulunan rehineler ve bir kısmının yaşlı ve sağlık sorunları yaşayan rehineler olduğu belirtildi. Hamas'ın ayrıca karşılık olarak İsrail'den almak istediği Filistinli mahkumların isimlerini içeren bir liste de sunduğu ifade edildi.

Al-Araby Al-Jadeed, İsrailli bir heyetin de bugün Kahire'deki görüşmelere katılmak üzere Mısır'ın başkentine gitmesinin planlandığını iddia etti. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli rehinelerin ailelerinin temsilcileriyle yaptığı bir görüşmede, Esad rejiminin düşüşünün "İsrail'in Hizbullah ve Hamas'a karşı yürüttüğü kararlı operasyonların kısmi bir sonucu olduğunu ve Esad'ın düşüşünün, Gazze'deki rehinelerin geri dönüşü için bir anlaşmayı güçlendirme konusunda yeni fırsatların kapısını açabileceğini" belirtti.

İsrail, şu anda Gazze'de tutulan 101 İsrailli mahkum bulunduğunu tahmin ediyor. Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat gazetesi önceki gün Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli rehinelerin sayısını belirlemeye çalıştığını bildirmişti.