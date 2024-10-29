Hamas'tan Smotrich'e Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Smotrich'e Tepki

Hamas, İsrailli Bakan Smotrich'in ilhak çağrısını ırkçı ve uluslararası hukuka aykırı buldu.

29.10.2024 02:46
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Hamas, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısının, İsrail'in ırkçı ve faşist politikasının bölge güvenliği ve istikrarı için ne denli risk oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Smotrich'in çağrısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rişk, Smotrich'in, Gazze'de soykırım sürerken yerleşimlerin genişletilmesi, işgal altındaki toprakların ilhakı ve Filistinlilerin yerinden edilmesi yönündeki çağrısının, işgal politikasının bir uzantısı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Smotrich'in provokatif açıklamalarının, dünyaya İsrail'in caniliğini ve Filistin halkına yönelik saldırgan politikalarını bir kez daha gösterdiğini kaydeden Rişk, "Bu açıklamalar, bu ırkçı ve faşist politikanın bölge güvenliği ve istikrarı için ne kadar risk oluşturduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Rişk, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistin halkına ve topraklarına karşı işlediği suçlara karşı çıkmaya ve bunları durdurmak için çalışmaya çağırdı.

Smotrich, dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toprakların taksimi anlaşmaları (Filistinliler) bütün toprakları istediği için başarılı olmadı, olmayacak. Kararı (Batı Şeria ve Gazze'nin ilhakı) kabul eden Filistinlilere İsrail vatandaşlarına tanınan imtiyazlar tanınacak. Bunu kabul etmeyenler ise tehcir edilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen konferansta da Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu yinelemiş, "Batı Şeria ve Gazze'de İsrail egemenliğinin uygulanması" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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