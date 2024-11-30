Hamas'tan Trump'a İzirli Esir Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan Trump'a İzirli Esir Çağrısı

İsrailli esir, Trump'tan müzakerelerde nüfuzunu kullanmasını istedi; Netanyahu'yu eleştirdi.

30.11.2024 23:16
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD vatandaşlığı olan İsrailli bir esirin, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'a "özgürlükleri için müzakere yapmak adına nüfuzunu kullanması" çağrısında bulunduğu görüntüleri yayınladı.

İsrailli esir Idan Alexander yayınlanan görüntüde, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunurken, "Lütfen özgürlüğümüz için müzakere yapmak adına tüm yolları ve nüfuzunuzu kullanın." dedi.

Alexander, "Başkan Trump'a; ben şu anda Gazze'de esir olarak bulunan bir ABD-İsrail vatandaşıyım, bir ABD'li olarak her zaman ABD'nin gücüne inandım ve şimdi size mesajımı gönderiyorum." diye konuştu.

İsrailli esir konuşmasında "Lütfen özgürlüğümüz için müzakere yapmak için ABD Başkanı olarak nüfuzunuzu ve her yolu kullanın. Burada geçirdiğimiz her gün sonsuzluk gibi geliyor ve içimizdeki acı her geçen gün büyüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı hatayı düşmeyin." ifadelerine yer verdi.

"Biden'ın gönderdiği silahların İsrailli esirleri öldürdüğünü" belirten Alexander, İsrail'in uyguladığı hukuk dışı kuşatmanın da esirleri öldürdüğünü ifade ederek, "ölmek istemediğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrailli esirleri canlı olarak getirene 5 milyon dolar ödül vereceğini duyduğunu" belirten Alexander, Netanyahu'ya da "Başbakanın vatandaşını, askerini koruması gerekiyor ama siz bizi ihmal ettiniz." mesajı gönderdi.

İsrailli esir, "Korku zirvede ve her gün binlerce kez ölüyoruz ve kimse bizim için bir şey hissetmiyor. İsrail halkı bizi ihmal etmiyor. Biz evimize tam bir akıl sağlığıyla dönmek istiyoruz. Hükümetin yaptığı bir hatanın bedelini bizim ödememiz mantıksız." ifadelerini kullandı.

Alexander, İsraillileri günlük gösteriler yaparak, İsrail hükümetine Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasına varması için baskı yapmaya çağırdı.

Ailesine gönderdiği mesajda Alexander, "İçimdeki acı her geçen gün artıyor. Sizi çok özlüyorum. Lütfen güçlü olun, bu kabusun bitmesi an meselesi." dedi.

İsrail hapishanelerinde en az 9 bin 500 Filistinli bulunurken, Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Binyamin Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Trump'a İzirli Esir Çağrısı - Son Dakika

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