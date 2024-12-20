Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı

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Hamas, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı durdurması için uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Hamas, 20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan Uluslararası İnsani Dayanışma Günü, siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı 441 gündür işlediği suçların boyutlarını, saldırı ve soykırımın çirkinliğini bir kez daha hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlediği soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden etme suçlarını durdurması için İsrail'e her türlü yoldan baskı yapması çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze'ye yönelik barbar saldırıyı durdurmak için siyasi, hukuki, ahlaki ve insani sorumlulukların alınması istendi.