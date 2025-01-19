Hamas Üç İsrailli Rehineyi Serbest Bırakıyor

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(ANKARA) - Hamas, bugün serbest bırakacakları üç rehinenin ismini paylaştı. İsrailli bir yetkili de serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin kendilerine ulaştığını doğruladı.

Hamas'ın silahlı kanadı olan El Kassam Tugayları'ndan bir sözcü, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ilk gününde serbest bırakılacak üç İsrailli rehinenin isimlerini açıkladığını söyledi. Listeye göre, 24 yaşındaki Romy Gonen, 28 yaşındaki Emily Damary ve 31 yaşındaki Doron Shtanbar Khair bugün serbest bırakılacak.

İsrail medyası da Hamas'ın bugün serbest bırakacağı üç rehinenin ismini paylaştığını belirtti. İsrailli bir yetkili de Batı medyasına serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin kendilerine ulaştığını doğruladı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre üç kadın, 7 Ekim 2023 tarihinde, Hamas'ın yaklaşık bin 200 kişiyi öldürdüğü ve 251 kişiyi Gazze'ye kaçırdığı saldırı sırasında rehin alınmıştı. Gonen, 7 Ekim 2023'te Nova festivalinden, hem İsrail hem İngiliz vatandaşı olan Damari ve Shtanbar ise Kibbutz Kfar Aza'daki evlerinden kaçırılmıştı.