Hamas Üyesi İsrail'i Canlı Kalkan Suçuyla Suçladı - Son Dakika
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Hamas Üyesi İsrail'i Canlı Kalkan Suçuyla Suçladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlar sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanmasını tam teşekküllü bir savaş suçu olarak değerlendirdi. Rişk, İsrail'in yargılanması çağrısında bulunarak, bu eylemin tüm savaş yasalarını ve mahkumların haklarını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni canlı kalkan suçunu işgal liderlerinin yargılandığı savaş suçları dosyasına eklemeye çağırdı.

01.07.2024 08:01
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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanmasını "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirdi ve İsrail'in yargılanması çağrısında bulundu.

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "Nazi işgal ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanması tam teşekküllü bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Bunun tüm savaş yasalarının ve mahkumların haklarının açık bir ihlali olduğunu ve tüm uluslararası sözleşmelerin, kanunların ve anlaşmaların göz ardı edilmesi anlamına geldiğini belirten Rişk, Filistinli tutukluların ve esirlerin maruz bırakıldıkları açlık, aşağılama ve taciz de dahil olmak üzere her türlü ihlali içeren listeye canlı kalkan suçunun da eklendiğini vurguladı.

Bu ihlallerin aynı zamanda "kasıtlı tıbbi ihmal, yiyecek ve ilaçtan yoksun bırakma, uzuvların kırılması, yavaş öldürme ve sahada infazları" da içerdiğine dikkati çeken Rişk, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesini "işgal liderlerinin yargılandığı savaş suçları dosyasına canlı kalkan suçunu da eklemeye" çağırdı.

İsrail askerleri, 22 Haziran'da Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri baskında 3 genci silahla yaralamış, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullanmış ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Üyesi İsrail'i Canlı Kalkan Suçuyla Suçladı - Son Dakika

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